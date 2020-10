Tibaseños tienen un promedio de menos de un gol por partido

Redacción- El director técnico del Deportivo Saprissa, Wálter Centeno, confía en que tanto Daniel Colindres como Jimmy Marín podrán explotar su capacidad goleadora.

La escuadra del Monstruo ha presentado una gran deficiencia goleadora a lo largo del Apertura 2020, pero “Paté” cree que sus jugadores podrán mejorar con el pasar partidos.

Inclusive el estratega de los morados comparó la actual situación que atraviesan tanto Colindres como Marín con el rendimiento de Christian Bolaños.

Quien durante el pasado certamen se proclamó como el líder goleador, pero Centeno recordó que durante los certámenes anteriores no había anotado en tantas ocasiones.

“A Bolaños (Christian) le costó tres torneos para ser el goleador, para reventar en esa posición, y yo creo que tanto Jimmy (Marín) como Colindres (Daniel) han tenido apenas 10 juegos conmigo, entonces yo creo que todavía no es el tiempo de esa estadística, sabemos de qué estamos en deficiencias de gol, pero yo creo que ellos poco a poco se han adaptado al sistema, sabemos que Colindres venía mucho tiempo sin jugar, Jimmy también, entonces al venir a jugar a un equipo en el cual hay movimientos establecidos, cambia un poco lo que ellos hacían en sus clubes entonces les ha tomado un poco más de tiempo”, apuntó el técnico del Saprissa.

Los dos volantes ofensivos del Saprissa llegaron como “fichajes bomba” al equipo, pero su rendimiento aún no termina de convencer a los aficionados.

Pero Centeno los defiende y confía en que lograran mostrar una mejor cara a medida de que se vayan acostumbrando y conociendo el sistema de juego.

“Sim embargo; yo les he tenido confianza, les he tenido paciencia, porque esto es así, esto no es un sistema de que ya hoy lo práctico y ya mañana soy el mejor, se necesita perfeccionarlo y más los delanteros, pero yo creo que ellos en cualquier momento pueden explotar y estamos esperando en ellos”, concretó el técnico de los morados.

El Monstruo tiene un pobre rendimiento goleador de 0,8 tantos por partido, debido a que solo ha concretado en 10 ocasiones en las 12 jornadas que lleva del certamen.

Mientras que La Liga ha sido uno de los cuadros más fuertes en zona ofensiva, con un promedio de dos tantos por partido, gracias a las 22 dianas en 11 fechas.