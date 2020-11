Semanas atrás «Paté» afirmó que ya el equipo había cumplido con la cuota de derrotas válidas

Redacción- Wálter Centeno guarda la calma pese a salir derrotado en el Clásico Nacional por marcador de 2-3.

Resultado que causa gran malestar en los aficionados del Monstruo, puesto que el equipo dejó ir la ventaja en dos ocasiones.

No obstante, «Paté» recuerda que el formato del campeonato no recompensa precisamente al equipo con mejor rendimiento durante la etapa regular.

Por lo que no descarta la posibilidad de alcanzar el título de campeón logrando un buen cierre del certamen.

«Estoy golpeado, me duele perder un clásico, pero sí consciente y confiado de mis jugadores, creo que hoy hicieron un partido bueno a pesar del resultado, pero no nos alcanzó».

«Esperar, yo creo que el torneo estamos a tres puntos del líder del grupo de nosotros, tal vez en las estadísticas en aquel momento yo dije eso, lo mantengo, pero si me mantengo conscientes de que si nosotros ganamos los cinco partidos que nos quedan podemos clasificar y otra cosa puede pasar, sabiendo que hay torneo, ese es un cálculo que hago yo para meterle un poco más de presión al equipo, consciente de que este torneo no es cómo empieza, si no cómo termina» ,afirma Centeno.

Semanas atrás el estratega del Saprissa afirmó que el equipo ya había cumplido con la cuota de derrotas permitidas para el certamen.

Aunque este sábado se defendió al afirmar que esas declaraciones fueron solo a manera de presionar a sus futbolistas para que levanten el rendimiento.