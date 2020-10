Redacción – Davis Núñez recibió el gane en la decimosexta gala de Tu Cara Me Suena, el participante fue el encargado de la imitación de la película «Singin in the rain».

El joven decidió donar su premio de tres millones de colones a la Asociación Pro Deportes del Cantón de Poás, que se dedica a la formación y recreación mediante la práctica del deporte.

Gonín se llevó el segundo lugar de la noche con la imitación de la canción “Eye of the tiger” de la película Rocky, seguido por Xiomara Ramírez.

En esta gala el escenario recibió a Tapón, ganador de la segunda temporada de Tu Cara Me Suena, además la producción anunció que la próxima semana Keyla Sánchez imitará a Patricia Manterola.

Estas fueron las imitaciones de este programa:

1. Carmen Chinchilla: Liza Minnelli – New York, New York

2. Eduardo Aguirre: Righteous Brothers – Unchained Melody

3. Davis Núñez: Singin in the rain

4. Sharon Abarca: Titanic – My heart will go on

5. “Gonín”: Rocky – Eye of the tiger

6. René Barboza: José José – Gavilán o paloma

7. Chillax: Cantinflas – Las coplas

8. Xiomara Ramírez: Irene Cara – Flashdance What A Feeling