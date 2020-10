El Team cambió el Cuty Monge por el Estadio Nacional

Redacción – El técnico del Team, Jafet Soto, cree que el Herediano dará mejor espectáculo siendo local en el Estadio Nacional, gracias a las condiciones del inmueble.

Los rojiamarillos dejaron el estadio Cuty Monge de Desamparados para ser locales en la «Joyita» de la Sabana, donde jugaran todo lo que resta del certamen.

Soto le agradeció a los desamparadeños por todas las comodidades brindadas al Team y de paso resalta el gran trabajo de la administración del Estadio Nacional.

El equipo que nació grande se siente muy cómodo con la espectacular gramilla de su nueva casa, que será el escenario donde vea a los florenses demostrar su calidad.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y cree que sus jugadores podrán desarrollar buen fútbol en el reducto de la Sabana, donde buscan retomar la mejor versión.

«Espectacular, igual estoy muy agradecido con la gente de Desamparados, por la ayuda y la mano que nos dieron, creo que el equipo se va adaptando, jugamos nuestro primer partido e hicimos nuestro primer entrenamiento en el Estadio Nacional.

Agradecidos con la administración del Estadio Nacional, porque la verdad me parece que nos vamos adaptar muy bien acá, estamos haciendo buen fútbol. No solo para los partidos de primera, si no que también para el duelo que tendremos acá por Liga Concacaf.

Me siento satisfecho con el rendimiento de mis jugadores, sé que podemos dar más y hay un compromiso increíble con nuestra afición y nuestra institución. Este equipo debe estar en un mejor momento y con más puntos», afirmó Jafet.

Herediano actualmente es segundo del Grupo B con 16 puntos en 11 jornadas, por lo que este próximo sábado buscarán vencer a Sporting FC para seguir escalando posiciones.