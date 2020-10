Asegura que pidió acercamiento con el Presidente, pero la respuesta fue «no»

Redacción- José Miguel Corrales, líder del Movimiento Rescate Nacional, el cual convocó a protestas y bloqueos en contra de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), asegura que el grupo le advirtió al Presidente «que no nos provocara».

Estas fueron sus declaraciones en un vídeo publicado en las redes de la agrupación; señaló que él mismo tocó la puerta de Presidencia para tener un acercamiento con Carlos Alvarado, pero la respuesta fue «NO».

«Le pedimos con todo respeto al Presidente, ‘señor no nos provoque, no mande a la Policía para lanzar gases, usted no nos ha querido escuchar'», expresó Corrales.

https://www.facebook.com/104835324652740/videos/364607478007499

Sobre la solicitud del gobierno para retirar bloqueos, Corrales no indicó si serán retirados o no, al contrario, hizo un llamado a seguir en la lucha.

Hasta ahora, hay 33 carreteras nacionales cerradas por el movimiento de protesta, según el último corte de las autoridades de gobierno.

Entre los puntos que se encuentran cerrados a esta hora se encuentra, Tarbaca (Mora), San Ramón (Entronque), Grecia (Puente Río Prendas), Jacó (hacia Herradura), Puente Térraba (Palmar Norte), Osa (Río Barú), Puente Río Arenal (Fortuna), cruce Los Chiles (Aguas Zarcas), entrada a Corredores.