Redacción- La periodista Viviana María Víquez Ramírez denuncia haber sido víctima de acoso sexual y laboral en la Liga Deportiva Alajuelense.

La joven vecina de Heredia le manifestó a AM Prensa que durante los últimos meses que trabajó en el club vivió de acoso sexual y laboral.

LEA TAMBIEN: (Video) Lágrimas de niño en coma da esperanza a madre: pide a hospital no desconectarlo

«Se daba en cualquier lugar de trabajo y fuera. Estadio, CAR o actividades laborales fuera de estos.

Es claro que no se necesitaba explícitamente que fuera de forma presencial. Son mensajes, son llamadas, etc.. aunque también ocurría presencialmente», añadió Víquez.

La comunicadora dejó claro que no fue nunca ningún integrante de la Junta Directiva.

«Yo fui víctima de acoso laboral, de discriminación. Fui excluida muchas veces de actividades laborales comunes, fui tratada con desprecio e innumerables faltas de respeto. Se me cuestionó en repetidas ocasiones, mis actividades fuera del horario laboral (incluso mis horarios de ir al gimnasio), con quién me podía relacionar, publicaciones que hacía en mis perfiles personales», dijo.

Viviana María Víquez Ramírez agregó que podía ser un ambiente laboral excelente, pero rápidamente se podía convertir en un ambiente laboral pesado, tenso y tóxico.

La periodista añadió que los acosos eran de manera intensa aproximadamente desde junio del 2019.

«Realmente, el apoyo que tuve fue únicamente externo a la institución. Indiscutiblemente mi familia que me veían sufrir, llorar y perder mi estabilidad emocional semana a semana.

Por la parte interna al club, la verdad que cuento con los dedos de mi mano, las personas que me han tendido una “mano amiga” a lo largo de este proceso.

Con la denuncia espero marcar un precedente, como lo dije en mi carta, si yo no levanto mi voz, soy una cómplice más, al igual que lo han sido muchas personas dentro de la institución y quiero ser la última, la última persona, sin importar si es hombre o mujer, que le pasan por encima, que le irrespetan sus derechos y la denigran, discriminan y humillan de la forma en que a mí, una vez me lo hicieron», comentó.

Es importante mencionar que se contactó al equipo, pero los directivos indicaron que hasta mañana se referían al tema.

«Sé que no soy la única persona que ha sufrido antes pero quiero que no se normalicen estos comportamientos y abusos de autoridad. No quiero que pase desapercibido esto porque no quiero que nadie más viva lo que yo viví», finalizó.