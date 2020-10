Se puede celebrar cumpleaños y otras festividades fuera de su casa con su música

Redacción- La artista nacional Vera Patricia se reinventó y ahora deleita a los visitantes de Ciudad Quesada con su música subida en una piedra.

Los artistas ticos atraviesan un difícil momento por el golpe económico que les causa el tema de la pandemia.

No obstante, la sancarleña decidió buscar nuevos aires y así volver a su gran pación como lo es la música.

Por lo que se atrevió a regresar a su natal San Vicente en Ciudad Quesada, donde encontró un lugar perfecto para poder mostrar su talento a las personas.

“La gente llega ahí a celebrar su cumpleaños, llevan su carro y hasta el café y el pan a veces y es divertido”, contó la propia artista al medio San Carlos Digital.

La idea ha tenido buena acogida por parte del público, así que ya el proyecto nombrado como “Te canto desde mi piedra hasta tu auto”.

Debido a que Vera Patricia canta desde lo alto de una gran piedra que se encuentra dentro de un lote que heredó de su tía Sury Benavides.

“Para mi tiene gran significado, Sury fue la que me descubrió como artista y ahora cuando llega la gente me dicen: cante una de Sury y luego a su estilo con las tamboras y la que me enseñó a tocar tumbas fue ella y aquí quiero cantar la música de ella y he estado practicando rancheras pero también tengo mi estilo”, agregó.

Ella abre las puertas a los visitantes durante viernes, sábado y domingo a cualquier hora. Las personas deben llamarla para coordinar la visita al 8342 4546 y los pagos son por Sinpe Móvil.

Cualquier burbuja familiar puede celebrar el cumpleaños o cualquier otra actividad en las afueras de la casa de Vera Patricia.

