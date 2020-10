Redacción – El delantero nacional, Ariel Lassiter, volvió a anotar con el Houston Dynamo en la MLS, pero lamentablemente su equipo cayó 2-1 ante el Los Ángeles FC.

Lassiter tuvo que esperar 12 partidos para volver a festejar con el conjunto naranja, donde arribó proveniente de Alajuelense, que lo prestó hasta diciembre.

En total pasó más de mes y medio sin anotar, ya que desde su debut el 3 de septiembre, donde marcó doblete, no había vuelto a festejar.

Este miércoles, el nacional inició el compromiso en el banco de suplentes. Desde ahí observó los goles de Diego Rossi al minuto 9 y Eddie Segura al minuto 22.

El tico recibió la confianza de su técnico y al minuto 46, ingresó por Memo Rodríguez con la misión de darle dolores de cabeza a la defensa rival.

.@Ari_Lassiter15 gets us right back in it to start the 2nd!#HoldItDown pic.twitter.com/jktl85Ubx4

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) October 29, 2020