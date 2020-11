Redacción- El presentador Choche Romano será tío en pocas horas y su felicidad se desborda en redes.

«Que locura hace 9 meses me estaba enterando en una video llamada que iba a ser tío ¡Y mañana llegará la hora!

La mezcla de sentimientos es demasiada… He tenido mucha frustración de no poder disfrutar el embarazo de Naty cómo hubiera deseado, he llorado muchas veces viendo lo rápido que se pasa la vida que la princesa de colitas en el cabello que caminaba conmigo en el parque de niños VA SER MAMÁ, de la enorme responsabilidad de ser uno de los hombres de la vida de nuestra sirenita que marcará muchos recuerdos imborrables en ese corazón», dijo Romano.

El locutor manifestó que ha orado mucho por su hermana Nathalia Romano González para que Dios tenga cuidado de cada detalle de esta nueva etapa.

«¡ME PUDO MORIR DEL AMOR! A pesar de que este año ha sido especial (en muchos sentidos para todos) no saben los latidos de esperanza que le regalan a mi vida recibir UNA NUEVA VIDA en la familia.

Prometo darte todo y más Mari, te prometo amarte entrañablemente y luchar cada día por enseñarte a disfrutar del amor de Dios, te prometo hacerte reír muchísimo, peinarte, defenderte y enseñarte a hacerlo, prometo entregarte mi corazón y que a partir de ya los dos latan juntos en un mismo compás», agrego Romano.

El expresentador de ¡Qué buena tarde! manifestó que hasta la prueba de la Covid-19 se va a ir a hacer para ver si puede ver mañana por una ventana.