Caja advierte sobre consecuencias de no hacerse chequeos

Redacción- Un concepto errado de «masculinidad» aleja a una gran cantidad de hombres costarricenses del cuidado de su salud.

En el marco de la celebración del Día del Hombre este 19 de noviembre, especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguran que la mal entendida masculinidad es la que no permite que el hombre adopte hábitos saludables de vida.

Dagoberto Solano Marín, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, explicó que esto obedece a que el hombre debe mostrar su virilidad, y una forma de hacerlo es despreocuparse por el autocuidado.

Tener hábitos de vida saludable debe ser una regla para todas las personas, indistintamente el sexo, y que las revisiones médicas preventivas permiten una detección temprana de enfermedades.

En cuanto a vacunas es necesario que los hombres con factores de riesgo se vacunen contra la influenza y se apliquen la de tétano cada 10 años, además que los hombres mayores de 65 años y con factores de riesgo se apliquen la vacuna del neumococo.

De acuerdo con datos del área de Estadísticas en Salud de la CCSS, el 38 % de los cupos de consulta externa en el 2019 fueron hombres.

Las causas de consulta principales, en ambos sexos, fueron hipertensión arterial, examen de pesquisa para tumor en sitio no especificado, diabetes mellitus no insulinodependiente, hiperlipidemia no especificada y resfriado común.

Respecto a los servicios de emergencias, se registraron 1 934 320 consultas en el 2019, de las cuales, el 44 % correspondieron a hombres.

Las causas principales de consulta en los hombres fueron resfriado común, infección aguda en las vías respiratorias superiores, dolor en la región lumbar, infección intestinal viral y fiebre.