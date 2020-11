Sigue rigiendo tanto entre semana como los fines de semana

Redacción- Los conductores aún podrán ser multados en caso de infringir la restricción vehicular sanitaria.

Así lo comunicó el Gobierno de la República hace pocos minutos tras la apelación presentada días atrás contra una medida cautelar.

Misma que pretende dejar sin validez dicha prohibición para que los autos y otros medios de trasporte puedan circular en las calles.

La apelación deja sin efecto la medida cautelar que presentó un juez del Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que esta medida aún no se encuentra en firme.

“La restricción vehicular sanitaria sigue en pie y debe de ser respetada para evitar multas”, manifestó el Ministro de Comunicación, Agustín Castro.

Por otra parte, este viernes el juez Alcevith Godínez, dictó una aclaración en donde indica que su resolución no es extensiva a otros decretos de restricción vehicular sanitaria y solo alcanza esos dos decretos.

Se reitera que la restricción vehicular vigente establece que no puede circular en un horario de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. entre semana y de las 9:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. durante los fines de semana.

La restricción vehicular sanitaria fue una de las primeras medidas tomadas por las autoridades ante la propagación del Covid-19 en el país.