Redacción. La congresista liberacionista, Yorleny León, aseguró que es inaceptable la inoperancia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para solucionar las necesidades de agua potable de los y las limonenses.

Por este motivo, envió un oficio al presidente de la Repúbica, Carlos Alvarado, solicitándole la intervención inmediata del AyA.

«Desde que asumí como diputada, he venido dando seguimiento a las obras previstas a realizarse en Limón y me he dado cuenta, de la falta de voluntad por parte del AyA, para llevar agua potable a la parte norte de la provincia o lo que denominamos las bajuras», destacó.

Además, critió los retrasos de hasta 18 meses en la matriz de proyectos del AyA, esto quiere decir, que no están siendo contemplados para concretarse bajo el Gobierno actual y serían relegados hasta la llegada de la siguiente administración en el 2022, esto es simplemente inaceptable.

A estos cuestionamientos, se suma la crisis sanitaria por el Covid-19 que dejaron como resultado que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos pidiera hoy al AyA solucionar los problemas de 78 personas relacionados con el inadecuado uso de promedios para estimar consumos, estimaciones consecutivas en la facturación, medidores

dañados, cambios de medidor sin aviso al usuario, errores de lectura y detección

de fugas.

De acuerdo con los casos analizados, el 67% de las personas que se quejaron

ante la ARESEP no se encuentra satisfecha con la respuesta dada por el AyA.