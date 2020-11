Guzmán asume con madurez la criticas que ha recibido

Redacción – El recio volante morado, David Guzmán, asegura que si a las personas no les gusta lo que hace en la cancha, él no se va a enojar ni mucho menos.

Guzmán pide que no solo lo midan por sus errores en la cancha, si no que también vean cuántos balones recupera y todo lo que aporta en beneficio del Monstruo.

En las últimas semanas el futbolista de 30 años ha sido duramente criticado por muchos aficionados en el país, debido a su desdibujada participación con La Sele.

Sumado a sus fallos con el Saprissa han hecho que Guzmán este en el ojo del huracán, pese a esa situación, el jugador asegura que seguirá perseverando.

A pesar de todas las críticas, el volante señala que seguirá trabajando para mejorar y siempre será así hasta el día que decida poner punto final a su carrera.

Con mucha madurez y autocrítica, David Guzmán habló en conferencia de prensa y dejó claro que la gente puede opinar lo que quiera, pero él mantendrá su mismo ímpetu.

«Pero también yo quiero que me midan por cuántos balones recupero, el fútbol puede ser injusto para mucho pero yo creo que si uno persevera puede alcanzar, me siento feliz de todo lo que he hecho en mi carrera y seguiré trabajando hasta en el momento que llegue a retirar.

Yo no puedo hablar mal de la gente porque la opinión la tienen, todos en este país lo podemos hacer, entonces si a las personas no le gusta lo que yo hago, es respetable, sepa que yo no me voy a enojar, yo sé lo que tengo que hacer y sé cuál es mi función entonces es difícil», afirmó Guzmán en conferencia de prensa.

Pese a todo lo que se dice en la calle y en redes sociales, el número 8 morado cuenta con la confianza del Paté y ya suma 905 minutos en 12 juegos. Además, de un gol.