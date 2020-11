Redacción– La cantante tica Deborah Nowalski Kader, conocida artísticamente como Debi Nova, recibe nominación a premio «Best Latin Pop or Urban Album» con 3:33.

En la nominación se encuentra los artistas Ricky Martin, Camilo, Kany Garcia y Bad Bunny.

Debi Nova hace unos días ganó el Latin Grammy a «Mejor ingeniería de grabación para un álbum».

LEA TAMBIEN: Niña de 13 años fue obligada a casarse con un hombre de 48 y a cuidar a los hijos de él

Debi Nova fue nominada a tres premios en la categoría de Mejor Canción Tropical, Mejor Álbum Cantautor y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum.

«Lo más bonito y lo que más agradezco de la grabación de 3:33 fue poder trabajar y compartir con el mejor equipo. Me siento tan feliz ¡Felicidades!», dijo Debi en sus redes.

Es importante mencionar que la artista tica lanzó el álbum 3:33 en mayo anterior. La costarricense eligió este nombre porque para ella el número 3 es una señal de que se encuentra en el momento y lugar preciso, tanto a nivel laboral como personal.

Congratulations 63rd #GRAMMYs Best Latin Pop Or Urban Album nominees: Bad Bunny (@sanbenito), @CamiloMusica, @kanygarcia, @ricky_martin, and @debinova: https://t.co/teAbOeBzZ9 pic.twitter.com/DOI7WrHnrj

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 24, 2020