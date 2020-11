Es el zaguero con más goles concretados en lo que va del Apertura 2020

Redacción- Fernán Faerrón se consolida como defensor central en La Liga gracias a su talento y consejos de sus compañeros.

«El Faraón» como le dicen dentro del camerino erizo es inamovible en los planteamientos de Andrés Carevic jornada tras jornada.

El juvenil contabiliza 864 minutos disputados en el presente Apertura 2020, siendo uno de los futbolistas más regulares en el plantel erizo.

Aunque el zaguero de tan solo 20 años de edad es consiente de que aún le falta mucho pr aprender, entre esos puntos de mejora destaca el manejo del temperamento.

“Me lo han dicho mucho, a veces tengo que bajar un poco el carácter, soy una persona muy emotiva, pero ahí voy poco a poco aprendiendo de los más grandes y agarrando esa experiencia”.

“Sí claro, me pasa en entrenamientos, en partidos y siempre se me acercan. El que más se me ha acercado a hablarme en estos momentos es Bryan para decirme que a veces baje un poco el carácter y vamos a mejorar”, comentó Faerrón.

Su aparición durante este certamen con los manudos responde en gran parte a la ausencia de Júnior Díaz por lesión.

Pero hasta el momento esa baja no se ha resentido en el equipo manudo, que más bien encontró un central con mucho futuro.

“Siempre lo digo en los entrenamientos y en los partidos, siempre me queda una. Me anulan un gol en Concacaf que está mal anulado, pero sí yo lo hablo con los compañeros. A mí por partido me queda una y tengo que estar clarito para meterla”, añadió.

El futbolista que porta la camita número 3 del León inclusive le ha aportado goles al equipo, debido a que ya contabiliza cuatro dianas en lo que va del campeonato.

Cifra que lo coloca como el defensor con más celebraciones de gol, inclusive dijo presente en la victoria de su equipo el pasado sábado ante el Cartaginés.