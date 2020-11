Uno de los recursos fue rechazado

Redacción- La Sala Constitucional ha recibido tres recursos de amparo contra el proceso de admisión implementado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).

El primero se recibió en octubre y se basaba en una denuncia por la suspensión del examen de admisión y la nueva modalidad anunciada por la institución.

Según indicó la Sala IV a AM Prensa, este fue rechazado por la entidad al señalar que no es su competencia referirse a las denuncias realizadas por los recurrentes.

Los recurrentes alegaron que «existe una discriminación, ya que la nota de la educación diversificada no tiene evidencias de validez ni de confiabilidad, debido a que la asignación de las calificaciones es altamente variable, según los niveles de exigencia del docente, la modalidad de evaluación, el tipo de asignaturas y las variaciones de una institución a otra».

Dos amparos más ingresaron en los últimos días, estos fueron presentados por un estudiante menor de edad y un padre de familia.

Se trata del amparo 20729, el cual se presentó el 11 de noviembre y el 20721, que llegó a la Sala IV el 10 de noviembre.

En estos recursos, los recurrentes piden al TEC esclarecer el proceso implementado, así como las bases «científicas» para determinar la admisión de un estudiante según el cupo.

Ambos recursos se encuentran bajo proceso de análisis de admisibilidad.

PADRES MOLESTOS POR PROCESO

Luego de que el TEC anunciara los resultados de su proceso de admisión 2020-2021, surgió gran molestia por parte de un grupo de padres de familia y estudiantes que se inscribieron y no lograron ser admitidos.

Todo se debe a qué algunos califican como injusta la metodología empleada para determinar a cuáles estudiantes se admitieron y cuáles no.

Personas descontentas con el proceso, entre estas padres y estudiantes, llenaron de mensajes negativos el Facebook del TEC con reclamos y solicitudes para que se les devuelva el dinero pagado por inscribirse en el proceso.

«Deberían de devolver el dinero a todas las personas que pagaron por un examen inexistente», comentó una de las personas.

«Estoy tratando de comunicarme por teléfono y correo y me es imposible. Creo que tanto padres como estudiantes estamos en derecho ya que se pagó para que realizaran examen y no lo hicieron para que nos den un desglose a cada estudiante del por qué no fue admitido o del por qué está legible y en qué se basaron para ello. La decisión que tomaron de no hacer examen fue muy mala . Señor rector me gustaría una respuesta», comentó una madre de familia.

«Queremos el examen para que exista igualdad, si no que devuelvan el dinero que cobraron», dijo otra persona en esa misma publicación.

LO QUE DICE EL TEC

AM Prensa conversó con la Vicerrectora de Docencia del TEC, Grettel Castro, quien explicó la posición de la institución frente a quejas y molestia de estudiantes y padres.

Castro señaló que el proceso se apegó a criterios estrictos sobre la condición del estudiante solicitante.

«Se recopilan notas de educación diversificada, se hace el análisis y estandarización de las notas, está la parte de becas, la publicación de resultados, apelaciones», explicó Castro.

Todo ese proceso implica un costo adicional para la institución de 6 mil 600 colones, según indicó el TEC a este medio.

Ese dinero debe ser aportado para que los estudiantes puedan participar del proceso, este no incluye únicamente el costo del examen, sino también análisis, solicitud de información, procesos para becas, entre otros.

Además, Castro explicó que siempre ha habido situaciones en las que no todos los estudiantes logran ser admitidos en una carrera, pues el cupo es poco.

«Yo tengo una cantidad de solicitantes, cerca de 22 mil, pero el cupo que tengo es de 1960. La selección siempre va a excluir a un 90% de los estudiantes; independientemente del sistema, siempre va a pasar esto.

Tenemos carreras con demanda muy alta pero muy pocos espacios, como el caso de Biotecnología con 40 cupos», detalló Castro.

El TEC prepara un informe detallado antes las consultas y molestias expresadas por un sector de la población participante de este proceso.