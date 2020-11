Redacción- Hace pocos minutos, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó que Eta se convierte en huracán categoría 4 cuando ya empieza a acercarse a la zona costera nicaragüense.

Hurricane #Eta Advisory 9: Eta Becomes a Category 4 Hurricane as Conditions Begin to Deteriorate Along the Northeastern Coast of Nicaragua. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 2, 2020