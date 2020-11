Mediocampista fue muy cuestionado por rendimiento con la Tricolor en los pasados amistosos

Redacción- David Guzmán reconoce que su estilo de juego no es el más vistoso entre los jugadores de Saprissa y lo compara con futbol que realizaba Xabi Alonso.

El mediocampista del cuadro morado ha recibido muchas críticas en los últimos días por su rendimiento en los pasados amistosos de La Sele.

Además de que es un futbolista que divide la opinión de los seguidores del Monstruo, debido a que unos lo consideran un jugador sucio, pero otros lo aplauden por su garra.

Inclusive el mediocampista de contención afirmó que no se molesta por los comentarios en su contra y deja en claro que él sabe cuál es función dentro del terreno de juego.

“Yo no puedo hablar mal de la gente porque la opinión la tienen, todos somos libres de opinar y en este país lo podemos hacer, entonces si a las personas no les gusta lo que yo hago es respetable, sepa que yo no me voy a enojar, yo sé lo que tengo que hacer y sé cuál es mi función entonces es difícil”.

“Conversaba con Celso, en la selección, me enseña un video de Xabi Alonso ¿y él qué decía? ‘por delante tengo a grandes jugadores, a nosotros nos toca lo más feo, no somos vistosos’, pero al final de cuentas usted ve la historia de Xabi Alonso y jugó en grandes clubes. Entonces yo apelo a eso. Yo sé que yo tal vez no soy el mejor o que no tiro un caño, que no hago muchos goles”, afirmó el seleccionado nacional.

No obstante, Guzmán les pide a los aficionados que no lo midan solo por los pocos goles que hace ni por las jugadas vistosas que ejecute.

Debido a que su posición se enfoca más que todo en recuperar balones y brindarle equilibrio al equipo en la mitad del campo.

“Pero también yo quiero que me midan por cuántos balones recupero, el fútbol puede ser muy injusto para muchos pero yo creo que si uno persevera puede alcanzar, me siento feliz de todo lo que he hecho en mi carrera y seguiré trabajando hasta el momento en el que me llegue a retirar”, concluyó.

Guzmán es uno de los hombres más regulares dentro del esquema de juego del Saprissa, puesto que acumula 905 minutos jugados en 12 partidos.

Además de que ya logró estrenarse en las redes en el presente Apertura 2020 y contabiliza dos tarjetas amarilla y ninguna expulsión.