Huracán Iota se fortaleció a categoría 4 antes de golpear Centroamérica

Redacción-El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que el ciclón tropical se fortaleció y pasó a categoría 4, con vientos máximos de 205 km por hora y se acerca a las islas colombianas de Providencia y Santa Catalina.

Se esperan precipitaciones extremas, vientos potencialmente catastróficos y marejadas potencialmente mortales en Centroamérica.

Las autoridades en Honduras comenzaron la evacuación de vecinos en varias zonas del país y a su paso por Colombia dejó más de 150 mil damnificados.

Hurricane #Iota Advisory 12: Iota Has Continued to Strengthen Into a Dangerous Category 4 Hurricaneexpected to Bring Potentially Catastrophic Winds, Life-Threatening Storm Surge, and Extreme Rainfall Impacts To Central America. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020