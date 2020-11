Mascherano disputó 143 partidos con la Selección de Argentina

Redacción – El reconocido volante argentino, Javier Mascherano o mejor conocido como «El jefecito» anunció su retiro y dejó un enorme legado en el fútbol.

Con 36 años, Mascherano decidió colgar los tacos tras un exitosa carrera, donde brilló con luz propia, gracias a su entrega y coraje en los diferentes clubes que militó.

Vistiendo los colores de Estudiantes de La Plata de la primera división de Argentina, el volante anunció que no continuará jugando y dejará las canchas.

Su adiós se dio este domingo 15 de noviembre, donde agradeció al conjunto rojiblanco por la oportunidad que le dio de finalizar su carrera en el fútbol argentino.

Mascherano ofreció una pequeña conferencia de prensa para comunicar su decisión, la cual fu tomada por sorpresa por muchos de sus compañeros:

«Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al 100%, di el máximo que podía.

Hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarle el respeto ni a Estudiantes, que confío en mí para volver a Argentina, ni a mis compañeros, ni a esta profesión», afirmó Mascherano con voz entrecortada.

El jugador anunció su despedida del deporte rey tras la derrota de 0-1 de Estudiantes frente a Argentinos Juniors. Sin dudas, que Mascherano no olvidará dicho juego.

Javier Mascherano llenó de éxitos su carrera deportiva

Su debut como profesional se dio en el 2003 vistiendo con River Plate. En el equipo millonario se mantuvo hasta el 2005. En el club ganó un título de liga.

Tras cumplir con un gran nivel emigró al Corinthians de Brasil para la temporada 2005/ 2006, donde ganó la liga brasileña, que le sirvió para emigrar a Europa.

El West Ham de Inglaterra fichó al «Jefecito», quién solo estuvo seis meses, gracias a su notable desempeño firmó a finales del 2006 con el Liverpool.

En el popular conjunto inglés se mantuvo hasta la temporada 2010/ 2011. En el club red no pudo darse el lujo de ganar un título, por lo que se marchó al FC Barcelona.

Así anunció su retiro del fútbol JAVIER MASCHERANO. pic.twitter.com/lrXPdmDQdX — TyC Sports (@TyCSports) November 15, 2020

En la escuadra culé encontró su casa y formó parte de un Barcelona legendario. Entre los 18 títulos ganados resaltan 2 Champions League, 5 ligas y 5 Copas del Rey.

Tras una exitosa carrera en España, decidió poner punto final a este ciclo en el 2018 cuando firmó con el Hebei China Fortune, donde estuvo hasta finales del 2019.

Luego de su paso por Asia fichó con Estudiantes de La Plata, club donde anunció su adiós definitivo de los terrenos de juego.

A nivel de Selección de Argentina es una leyenda, ya que es el hombres con más partidos jugados con la albiceleste con un total de 143 presentaciones en 15 años.

Asistió a 2 mundiales menores y 4 a nivel mayor. Además, disputó 5 Copas América donde salió subcampeón en cuatro de ellas. Nunca se pudo ganarla.

Se dio el lujo de ganar oro olímpico con Argentina en Atenas 2004 y Pekín 2008. Sin dudas, que su legado permanecerá por mucho tiempo en los amantes del fútbol.