Brumosos se mantiene sólidos en la parte alta se su sector

Redacción- Hernán Medford asegura que no se preocupa por la presión que les ha metido el Saprissa al recortar distancia en la tabla de posiciones.

Debido a que los tibaseños han conseguido una importante cantidad de puntos, pero «El Pelícano» asegura que mientras dependan de ellos no se preocupan por los que estén abajo.

El estratega de los brumosos se refirió al juego que tendrán este martes frente al Herediano y recalcó el gran trabajo que han realizado.

Además, aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje a los morados y les hizo saber que no le causan preocupación pues aún se mantienen como líderes del grupo B y lo que haga Saprissa no les afecta.

«Ha sido un equipo con balance, eso son cosas que nosotros corregimos desde el campeonato pasado, el tener un buen balance, el hacer una buena cantidad de goles, como lo hemos hecho, somos el equipo más goleador y uno de los equipos que menos ha recibido.

Nosotros no nos fijamos en los que están abajo, en estos momentos a nosotros nos importa lo que hagamos nosotros, no vamos a ir con ese tipo de presión, al final cuando usted depende de sí mismo porque va a andar viendo abajo.

Nosotros mañana tenemos un partido difícil con un rival que siempre ha complicado, un equipo como es Heredia pero es un parámetro muy bueno para lo que posiblemente puede venir, es un equipo que si logramos clasificar nos puede tocar en una final.

Yo no me confio, que Heredia no haya jugado estos últimos 15 días, le puede pasar lo mismo que nos pasó a nosotros tal vez no les afecte en nada estos días de parón.

La confianza está a tope y este equipo lo ha demostrado, la mayoría de los partidos los ha hecho bien, algunos partidos no se ha jugado del todo bien pero el promedio de lo que se ha hecho bien es mayor as los que se ha hecho mal».

De esta forma el técnico hizo valer el gran trabajo que han realizado los jugadores del Cartaginés, lo cual les ha ayudado a ser de los equipos con rendimiento más estable en el Apertura 2020.

El juego entre los blanquiazules y los florenses será este martes a las 3:00 pm, donde los de la Vieja Metrópoli buscarán continuar por la senda del triunfo.