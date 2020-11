Redacción- Una joven denunció en sus redes sociales ser víctima de acoso sexual por parte de un adulto mayor en una parada de buses en La Sabana.

La joven de apellidos Moreno Gonzaléz señaló que salió de su trabajo a las 4:30pm y se dirigió a una parada de autobuses, pero al observarse insegura al estar la parada sola decidió llamar a un vehiculo.

«Mientras esperaba llegó un sujeto llamado Juan quien se me arrima y me empieza a tocar, gracias a Dios en ese momento llegó el carro que estaba esperando y allí salí a montarme, la persona al ver la situación se baja a encarar a este enfermo. Al acosador no le bastó con lo que hizo y quería más por lo que intenta meterse al carro para continuar tocándome», señaló la joven.

Según Moreno Gonzaléz, el conductor llamó al 911 para pedir ayuda policial de la Fuerza Pública pero no llegaron, entonces un muchacho que observó la situación llamó a la policía Municipal de San José.

La joven señaló que los uniformados municipales sí llegaron al lugar pero no pudieron detenerlo debido a que no sufrío daños físicos y lo único que procedió fue levantar un parte policial.

AMPrensa.com trató de contactarse con la oficina de prensa de la Municipalidad de San José y a pesar de las reiteradas llamadas no contestaron.