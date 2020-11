Pinto sueña en grande con la nación asiática

Redacción – El técnico colombiano, Jorge Luis Pinto, desea igualar con la selección de Emiratos Árabes Unidos lo hecho con La Sele en el Mundial de Brasil 2014.

Pinto ya tiene varios meses de estar trabajando al mando de este país asiático, que confío en las capacidades del cafetero para volver a ser protagonistas en su región.

Esta nación árabe es conocida por sus grandes riquezas, gracias al petróleo que yace en sus tierras, pero a nivel futbolístico no tienen un gran currículo.

Lo más relevante que han logrado fue la clasificación al Mundial de Italia 1990. Desde ahí, no han vuelto a participar en una justa universal.

Precisamente, fue en esa Copa del Mundo que Pinto conoció a este país en el deporte rey. El timonel cafetero confía en «contaminar» a sus pupilos de su trabajo y disciplina.

Seis años después de su gesta con Costa Rica, el cafetero todavía saca pecho, pero además señala que a nivel de clubes también fue campeón y con Alajuelense lo consiguió.

Jorge Luis Pinto brindó declaraciones a la Federación de los Emiratos Árabes y recordó que antes de Brasil 2014 todos daban por muerto a La Sele.

«Cuando se habla de Emiratos todo mundo habla de plata, pero lo que yo quiero es ganar. Para mí, es un sueño llevar a este país a un mundial. Indudablemente ir al cuadrangular del mundial, donde tuve que enfrentar a Uruguay, Inglaterra e Italia, en la primera fase. Antes de empezar el mundial todos me dieron por muerto.

Yo dije que a los grandes con grandeza. Entre más bravo sea el toro mejor es la corrida, es una palabra muy practica y simple. El trabajo no traiciona, lleva al éxito. Donde he ido he sido campeón, fui a Costa Rica y salí campeón con los clubes, fui a Perú y gané.

Fui a Venezuela y quede campeón. En Colombia me faltaron los títulos y los gané con Cúcuta. En Honduras se me fue la clasificación al mundial de la forma más simple, pero hice una campaña de colocarlos cuartos en los Olímpicos, que para Honduras es un proeza,

Por lo tanto espero también ganar aquí. Estamos con la mente y con el sueño puesto que podemos salir adelante. Vamos a contaminar a todos los jugadores de nuestro trabajo, para buscar un equipo que responda en las eliminatorias», afirmó Pinto.

En esta nación de Medio Oriente, Pinto está rodeado de espectaculares lujos y de condiciones de primer mundo, que lo motivan para llevar por buen camino al país.

Este jueves 12 de noviembre, la Selección de Emiratos Árabes se enfrentó a Tayikistán en un juego amistoso y los liderados por Pinto ganaron por 3-2.