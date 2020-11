El cuadro patrio cosechó un 2020 lamentable

Redacción – El timonel de La Sele, Rónald González, asegura que solo están mal por resultado nada más, debido que vio cosas interesantes en el nivel de los jugadores.

La Tricolor finalizó un 2020 para el olvido, luego de caer con marcador de 2-1 ante el País Vasco, que agudizó el pésimo momento que atraviesa el cuadro patrio.

González dejó claro que el fútbol se encierra en ganar, empatar o perder, pero cuando se cae es algo que le incomoda, por lo que sacará sus propias conclusiones.

Lea también: Malas decisiones de Rodolfo Villalobos han influido en bochornosa realidad de La Sele

En el prese año, La Tricolor cayó en febrero ante Estados Unidos y perdió dos veces con Panamá en octubre. Además, empató con Catar y perdió con los vascos en noviembre.

Esos resultados molestaron a Rónald González, quién habló en conferencia de prensa y dejó claro que está contento con los jugadores, pero no así con lo obtenido.

«Estamos mal por el resultado nada más, porque en el rendimiento vimos cosas interesantes de los jugadores. En el fútbol se gana, se empata y hoy nos tocó perder, de una forma que nos duele y nos incomoda, pero deberemos sacar conclusiones.

Me tiene triste y molesto porque el fútbol se encierra en ganar o perder, nosotros no hemos podido ganar. Estoy contento con el rendimiento de muchos de los jugadores, pero es bastante incomodo porque no hemos podido ganar y lo asumo yo como responsable del equipo, al final el partido se pierde», afirmó González en conferencia.

La Sele volverá a la acción hasta marzo del próximo año. González dio a conocer que no pedirá nuevos fogueos sin que tenga al grueso de los legionarios.