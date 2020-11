Redacción – Theta, es el nombre que ha recibido esta nueva tormenta subtropical formada que enciende las alarmas. La misma se desarrolló esta noche en el Atlántico.

La información fue dada a conocer por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos o en sus siglas en inglés (NHC).

Es la tormenta con nombre número 29 de la temporada de huracanes del Atlántico 2020. Esto rompe récord de una sola temporada para las tormentas más nombradas en la temporada de huracanes del 2005.

La estructura de Theta evolucionó en un ciclón frontal a un ciclón subtropical. La tormenta se forma cuando apenas Centroamérica empieza a ver un poco de luz tras lo sucedido por la tormenta Eta, que causó grandes estragos en la región.

En los próximos días el NHC dará a conocer más detalles de Theta, que promete ser un dolor de cabeza en la recta final de este atípico 2020.

Subtropical Storm #Theta has developed tonight in the Northeast Atlantic, the 29th named storm of the 2020 Atlantic Hurricane Season.

This breaks the single season record for the most named storms previously held by the 2005 Hurricane Season.

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 10, 2020