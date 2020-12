Redacción- Dos ticos llevarán el «Pura Vida» al nuevo equipo de la MLS donde buscarán ser protagonistas y dejar el nombre de Costa Rica en los más alto del balompié internacional.

El interior derecho, Ulises Segura y el defensor Julio Cascante tienen nueva casa en el balompié norteamericano, donde han sido presentados como estrellas para el equipo.

Ulises Segura, cumplió desde su llegada al DC United con buenas actuaciones, donde incluso logró anotar en múltiples oportunidades, lo cual lo hizo ganarse el cariño de la afición.

La misma esta mañana se sorprendió cuando se dio a conocer el anuncio oficial de que el costarricense se iría al Austin FC, escuadra que será la nueva inquilina de la MLS.

Ulises is #VERDE! 🌳

Welcome to Austin FC, @USeguraCR! pic.twitter.com/A1EQqc8KVb

— Austin FC (@AustinFC) December 13, 2020