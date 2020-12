La prótesis le sería entregada a Meléndez esta misma semana

Redacción – ¡Enorme gesto! Nayib Bukele dona prótesis a Dariel Meléndez, un surfista tico que perdió pierna izquierda en un accidente cuando solo tenía 11 años.

Bukele y su gabinete se dieron cuenta del caso de Meléndez, gracias a que el nacional participó en el Surf City El Salvador Alas Cuatro Estrellas Tour 2020.

La coordinación entre el atleta tico de 20 años y el gobierno salvadoreño se dio mediante la primera dama, Gabriela de Bukele, quién recibió en su despacho al nacional.

La mano derecho del presidente cuscatletco coordinó todo para la donación de la prótesis de la pierna izquierda de este joven oriundo de Limón, que practica surf adaptado.

Dariel Meléndez no ocultó su enorme felicidad y asegura que imaginó ir a El Salvador y literalmente devolverse caminando, gracias a la donación que le hicieron.

«Nunca me imaginé venir a El Salvador y, literal, irme caminando. Yo venía a conocer, a comer pupusas, las olas, y llegaron las bendiciones. Muy agradecido con la vida y con la familia presidencial por este lindo gesto. El Salvador es hermoso, el clima me gusta, me recuerda mucho donde yo vivo. La gente es muy amable. ¡Pura Vida!, como decimos nosotros», afirmó con gran felicidad Meléndez.

Este 14 de diciembre fue evaluado el tico en el Centro del Aparato Locomotor por Ligia Gallardo, presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI).

Gallardo tomó las medidas para saber que tipo de prótesis que requiere el tico. Los personeros de la Unidad de Ortopedia Médica ya trabajan en la misma.

#PrótesisParaSurfista | El costarricense Dariel Meléndez Dávila, atleta que practica surf adaptado, ha llegado hoy a la Unidad de Ortopedia Técnica del Centro del Aparato Locomotor del @ISRIelsalvador, donde será beneficiado con una prótesis por parte del Gobierno salvadoreño. pic.twitter.com/iXPPnyBWKl — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) December 14, 2020

Se espera que se le sea entregada esta misma semana y que así pueda volver a suelo tico con su prótesis, que le permitirá dejar las muletas y así mejorar su condición de vida.

La misión del gobierno de Nayib Bukele es unir a los países centroamericanos, por lo que este gesto es solo un inicio de una amistad que busca fortalecer en la región.