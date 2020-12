Redacción– Exmiss Colombia Daniella Álvarez revela que su pie derecho no volverá a funcionar.

La exreina de Colombia recientemente había perdido su pie izquierdo, dio a conocer que su pie derecho no volverá a funcionar

LEA TAMBIEN: Youtuber Luisito Comunica pide recomendaciones para visitar Costa Rica

“Mi pie derecho no volverá a funcionar, según los resultados médicos (…) Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios y tenemos fe y esperanza entendemos que todo ocurre por algo”, dijo la modelo de 32 años de edad en sus redes sociales.

El daño en la pierna derecha de la presentadora y modelo se produjo por las afectaciones causadas por una isquemia que también obligó a que le amputaran parte de su pierna izquierda.

Álvarez dijo que su pierna “mostró una lesión muy delicada de la rodilla para abajo, y el nervio de la tibia y el peroné se dañó completamente”, razón por la cual “difícilmente” podrá mover el pie sin ayuda de una férula.

«Estoy feliz y tranquila porque todos los días cuando me levanto decido sentirme así, porque estoy segura de mis capacidades y sé que voy a volver a caminar, bailar y hacer deportes porque para Dios no hay nada imposible y Él nunca me abandona.

Seguiré en mis rehabilitaciones junto a las personas que dan todos los días lo mejor de sí para ayudarme, gracias a ellos y a ustedes que todos los días me dan tanto cariño y motivación», dijo.

Daniella Margarita Álvarez Vásquez, es una ex reina de belleza, presentadora, modelo, Señorita Colombia 2011-2012 y representó a su país en el certamen de Miss Universo 2012.