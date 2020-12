Han pasado 13 años y la gente todavía le pregunta a Camacho por la jugada

Redacción – El ex-delantero nacional, Mario Camacho, dice que todas las semanas alguien le recuerda la patada que le propinó al mexicano, Cuauhtémoc Blanco.

Camacho revela que desde ese día esa jugada lo persigue, ya que a cualquier sitio que va durante la semana al menos un persona lo detiene y le pregunta por la acción.

Esa jugada se suscitó en la Copa Oro 2007. En aquel momento, Camacho pasaba un gran momento con Puntarenas FC, que le valió para ser llamado a La Sele.

En el certamen regional, Mario había gozado de algunos minutos y en el duelo ante México entró de cambio, pero en el final de los tiempos extras recibió tarjeta roja.

La expulsión se dio por una artera patada en el pecho a Cuauhtémoc Blanco. El árbitro de ese duelo no dudó en echar al Toro, que vio como La Sele perdió por 1-0.

El resultado del partido pasó a segundo plano, ya que la patada de Camacho a Blanco se robó las miradas de la prensa en México, Costa Rica y el resto de la región.

Desde ese episodio, el Toro ha sido perseguido por esa jugada, debido que la mayoría de la gente lo recuerda por esa acción y por lo hecho en su carrera como jugador.

Mario Camacho recordó esa jugada contra el azteca en una conversación con AMPrensa.com y reveló que alguien se lo recuerda semana a semana desde hace 13 años.

«Eso fue en el 2007 yo estaba en un buen momento y por eso estaba en La Sele, con todas las ganas como siempre. Me tocó jugar varios partidos en la Copa Oro y el último fue ese contra México, era un partido que uno siempre quiere jugar.

En los minutos que me dieron siempre traté de hacerlo bien, esa jugada con Cuauhtémoc era un tiro de esquina a favor de La Sele, se vino el contragolpe y venía entrando, tuve que bajar a defender y yo leí la jugada antes.

Pero quería rechazar la bola pero bueno pasó lo que pasó. Lo de Cuauhtémoc es algo que todas las semanas desde ese día alguien me la recuerda, eso es algo normal porque la gente a veces se acuerda más de esas cosas, que algún gol o algo así.

Es algo que todas las semanas alguien me lo recuerda en algún lugar. Es algo que pasó, pero hubiera preferido que me recordarán por goles de chilena, pero si voy a la playa o algún lugar, la gente me reconoce y es lo primero que me dicen. Es algo que va quedar para siempre», afirmó Mario Camacho a AMPrensa.com.

El hoy asistente técnico del Flaco Arnáez es Municipal Grecia, reveló nunca tuvo el chance para conversar con Cuauhtémoc Blanco y ofrecerle una disculpa por la patada.

En la calle personas le han llegado hasta agradecer por lo sucedido, ya que dicen que Blanco era un jugador «cae mal». Incluso, otros en redes sociales le dicen héroe.

Así fue la jugada entre Camacho y Blanco: