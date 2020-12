Medford le tiró con todo a los encargados de impartir justicia

Redacción – El técnico brumoso, Hernán Medford, asegura que si la Comisión de Arbitraje la agarra contra él, les mete una denuncia penal por persecución.

Medford explotó contra el que califica como pésimo trabajo a los árbitros del partido de ida de las semis ante Alajuelense, que venció a los brumosos por 2-3.

Sin pelos en la lengua, el Pelícano atacó con todo al cuarteto de referís liderado por Ricardo Montero, luego de varios errores que perjudicaron al Cartaginés ante el León.

Con gritos y un enorme malestar, Medford afirma que a los árbitros nadie los toca y la Comisión de Arbitraje los cuida demasiado, porque ni siquiera pueden dar entrevistas.

La molestia del Pelícano es clara y si en el juego de vuelta lo expulsan por lo primero que diga, se demostrara que los árbitros la tienen contra él y por ello, los denunciaría.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y afirma que los árbitros no les gusta que se les diga la verdad, por esa razón toman represalias en los partidos del torneo.

«Las cosas hay que hablarlas acá y vamos a seguir que los árbitros sigan haciendo cosas, no pueden hablar y no pueden comentar nada ellos, los cuidan demasiado. Le digo a la Comisión de Arbitraje si la agarran contra mí, porque les digo la verdad, si no es persecución y les meto una denuncia por persecución.

Porque no les gusta que les diga la verdad, cuidado la agarran en contra mía y cuidado me siento en el banquillo contra Alajuela y con la primer cosa que diga me expulsan, es porque la agarraron contra mí y ojalá que todos los periodistas lo sepan.

El sábado van a decir: «Hernán una y te expulsa por como hablaste con nosotros«, espero que los sigan a ellos, si no la agarran de persecución. Vi a Jafet Soto hablando en mudo, lo expulsaron sin hablar, es persecución porque no les gusta que les diga la verdad.

Cuando dirigimos mal y perdemos tenemos que aguantar la crítica, porque es parte del fútbol. Pero como se pueden entrevistar, no pasa nada y que sigan jodiendo a una institución como lo han hecho con Cartaginés», afirmó Medford.

En la misma conferencia, Medford señaló que el periodista que diga que no se vio perjudicado su equipo por el arbitraje, no le dará ni una sola entrevista más.