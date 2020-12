Medford culpa a los árbitros de la derrota ante Alajuela

Redacción- Hernán Medford explotó en conferencia de prensa por el arbitraje que se realizó en el juego y le envía un mensaje directo y contundente a la Comisión de Arbitraje.

Los brumosos no pudieron sostener la ventaja en el encuentro y le cedió la victoria al cuadro alajuelense con un marcador de 2-3 en el compromiso.

Lo cual ocasionó una notable molestia en el estratega de los brumosos, quien no dudó en mostrar su gran inconformidad por el arbitraje visto en el juego, pues considera que los perjudicó en el marcador.

Donde dejó en claro que la comisión no hace nada para mejorar el arbitraje en el fútbol nacional y hasta sacó el celular para demostrar los errores que cometió el cuarteto arbitral en el juego.

«Hay cosas que no están bien, es difícil que Cartago vaya a una final a mi me preocupa más los árbitros que Alajuela, la mano que hay y el penal, no se puede contra 14.

Yo le dije a la Comisión que me dejara en paz, que no se metiera conmigo, ya botaron a la basura el trabajo de Cartago, que la afición sepa que vamos a luchar allá, aunque es difícil contra 14, es muy difícil ante 14.

Si Alajuela viene y nos pasa por encima no hay nada que hablar, hoy merecíamos un empate, le digo a la Comisión de Arbitraje que cuidado la agarran contra mí porque los denunció, a ellos no les gusta que hablen de ellos.

Yo no quiero que el sábado llegué y me regalen dos goles, sería ilógico porque hoy dejaron mal a Cartago que hizo todo bien, Alajuela no es culpable.

No es casualidad yo ayer vi lo mismo, en estas semifinales de lo que menos vamos a hablar es de futbol, nosotros aún estamos vivos ojalá ella sea un árbitro neutro».

El estratega dejó en claro su gran malestar hacia el arbitraje tico, donde en sus propias palabras dejó en claro que hoy le echaron a perder el gran torneo que tuvo Cartaginés.

Los brumosos buscarán sacar la faena en el Morera Soto, pese al complicado resultado en el primer round de las semifinales del Apertura 2020.