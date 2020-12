Gamboa expresó que Limón tiene la capacidad para luchar por ellos

Redacción- El Presidente de Limón FC, Celso Gamboa, sueña con fichar a Christian Bolaños y David Ramírez para lograr el primer titulo nacional.

El jerarca limonense no se guardó nada en sus primeras declaraciones al mando del equipo caribeños y aspira con llevar al club dos reconocidos jugadores.

Donde se encargó de resaltar que el club de la Tromba de Caribe se convertirá en una envidia para los demás equipos.

Pues ahora ellos pelearan por sumar jugadores de amplia experiencia y calidad sin temor de que al final de los torneos les desmantelen el equipo, como ocurría en torneos anteriores.

“A los demás equipos que tengan cuidado con Limón que no somos un equipo fácil, que no somos un equipo donde van a venir a llevarse los jugadores a la meseta central.

Ahora somos nosotros los que vamos a ir por ellos, los que interesen al equipo y eso se hace con orden, disciplina y sobre todo transparencia hacia nuestros aficionados y a las autoridades del fútbol”, afirmó Celso Gamboa.

Por otro lado, el presidente de los caribeños se refirió a los nombres más sonados de momento en el mercado de fichajes, los cuales tiene un amplio currículum como profesionales.

“No le tenemos miedo a nada, a los jugadores que ahorita están en el mercado, sí Limón los está buscando, ya hemos ofertado por varios.

Me encantaría confirmarle que tenemos a Christian Bolaños, no son despreciados aquí si quisieran venir a Limón al igual que a David Ramírez por supuesto quien no quiere un goleador de esa talla”, sentenció el presidente de Limón FC.

De esta manera el ex magistrado Celso Gamboa dejó en claro que el equipo limonense tiene la capacidad de competir en el mercado por hacerse de fichajes de peso en busca de obtener la primera estrella en el balompié costarricense.

Por lo que espera hacer realidad los fichajes de los ex saprissistas para que von la experiencia de ellos encaminen el rumbo de la institución caribeña hacia el título nacional.