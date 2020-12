La afición se ha mostrado molesta con el accionar del Saprissa

Redacción- Juan Carlos Rojas fue el encargado de brindar las primeras declaraciones después del fracaso de los morados en el torneo y se refirió a la gran cantidad de críticas recibidas por el poco movimiento en la planilla morada.

El presidente del Deportivo Saprissa Juan Carlos Rojas rompió el silencio que asechaba a la institución morada en torno a los pocos movimientos que hay en el plantel.

Lo cual ha sido duramente criticado por parte de los aficionados del equipo tibaseño, pues consideran que la directiva no esta haciendo nada para reforzar al equipo de cara al próximo campeonato.

«En los últimos años hemos alzado seis títulos nacionales, un titulo de Concacaf y eso por supuesto ha implicado grandes alegrías y momentos muy lindos.

Pero también hemos tenido derrotas que nos duelen a todos los morados, como la derrota de hace quince días en la semifinal.

Ya uno está acostumbrado a esto y aprende a convivir con todo lo que implica la presión y lo mediático que es el Deportivo Saprissa como el equipo más ganador, uno tiene que tener mucha frialdad y análisis en la toma de decisiones», dijo Rojas.

Además, el jerarca del Saprissa se refirió al tema de os fichajes, donde fue elocuente en que tienen que tomar decisiones asertivas y no caer en gastos innecesarios.

«Saprissa nunca puede dejar de lado el competir por títulos y tener una planilla competitiva, así que como lo hemos hecho en el pasado.

Cada vez que Saprissa no es campeón tenemos está conversación sobre fichajes y el compromiso es tener una planilla latamente competitiva.

Nosotros tenemos que continuar teniendo un equipo muy competitivo y una planilla competitiva que llene de orgullo a nuestra afición, pero por supuesto que esto implica un gran reto. Tenemos que ser responsables financieramente y no vamos a hacer locuras, no vamos a pagar caprichos.

No vamos a entrar en un juego tampoco de inflaciones que ya se salen de lo razonable, así que nosotros vamos a hacer muy responsables. Nosotros tenemos un plan, tenemos un presupuesto muy alto, no pueden decir que Saprissa no invierte en planilla”.

Con estas afirmaciones el club tibaseño deja de guardar silencio, sin embargo, las declaraciones no han caído del todo bien en la afición morada.

Lea también: Esteban Alvarado rechazó jugosa oferta en el exterior para quedarse en Limón FC

Los morados solamente ha realizado el fichaje de Ariel Rodríguez, quién llegó proveniente del Ho Chi Minh City FC de la primera división de Vietnam.