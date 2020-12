Díaz asegura que su hija y su actual pareja son sus grandes motivaciones

Redacción – Roger Díaz: El recio defensor de 25 años de la costa de Abangares que sueña con ascender a la división de honor con la Asociación Deportiva Guanacasteca.

El zaguero defiende con todo los colores de la ADG, con el fin de representar de buena forma a su querido Colorado de Abangares, un distrito costero que se caracteriza por sus habitantes humildes y trabajadores.

Precisamente fue en su pueblo donde se forjó Díaz, que a lo largo del torneo de Apertura 2020 de Liga de Ascenso ha gozado de regularidad con la ADG.

La confianza que le ha dado Minor Díaz, técnico de la institución pampera, ha sido muy importante para su crecimiento a nivel personal y deportivo.

Antes de brillar con el club con sede en el Estadio Chorotega cumplió con buena nota con Puntarenas San Luis, CCDR Abangares y Municipal Colorado en LINAFA.

Ese rodaje por la categoría de bronce nacional fue clave para el famoso «Mecate», como es conocido por sus amigos y familiares en su pueblo.

Para poder estar viviendo este gran momento, Díaz ha tenido que hacer sacrificios, uno de ellos es combinar su empleo en «Sur Química» con los entrenamientos del equipo.

Ese esfuerzo ha válido la pena, ya que con Guanacasteca es uno de los defensores que se ha robado los focos de atención cuando ve minutos, gracias a su coraje y garra.

Este defensor es el único zaguero del cuadro verdolaga que no ha debutado en la máxima categoría, porque a su alrededor cuenta con hombres que si lo han hecho.

«Minor Díaz ha llegado a exigir mucho a todo el equipo en general, yo he aprendido de los que han llegado como lo son Lemark Hernández, Pedro Leal, Jeison Molina y de todos se aprende. Soy el único de los defensas que no he debutado en primera y lo mejor es aprender de ellos», afirmó Díaz a AMPrensa.com.

Díaz asegura que el timonel de los pamperos les ha inculcado ese arraigo por la provincia, el cuál sumado al gran trabajo del plantel los hizo llegar a la final del Apertura.

Guanacasteca ya suma más de 15 años sin jugar en la primera división, pese a ello el actual equipo lo da todo para poder darle una alegría a su afición.

Incluso, el mismo Roger Díaz declara que anhela con llegar a la división de honor vistiendo los colores del equipo, que es su casa desde hace tres torneos.

«Me visualizo como campeón del ascenso en el 2021 con ADG si Dios lo permite, para mí sería un sueño. Debutar con el equipo de la provincia, donde la gente te va apoyar más y siendo uno de la zona más», afirmó Díaz a AMPrensa.com.

La escuadra pampera podría consagrase como campeón del Apertura este domingo 20 de diciembre cuando enfrenten en la vuelta a Golfito a las 2:00 pm.

Muchos de sus vecinos, amigos y familiares no se perderán este crucial compromiso, que podría a ver a unos de los suyos tocar la gloria en segunda.

En la ida, ADG ganó 0-1 por lo que sueñan con la copa. Este duelo verá a Roger Díaz enfrentarse a Ariel Matarrita, un viejo conocido y oriundo de San Buenaventura, pueblo perteneciente al distrito de Colorado.