Herediano enfrentará al Saprissa en semifinales

Redacción – El entrenador del Herediano, Jafet Soto, le tira con todo a los aficionados florenses que criticado trabajo del Team y asegura que son gatos que llegan a tigres.

Soto le tiró con todo a todos aquellos heredianos, que solamente se dedican a cuestionar y no aportar absolutamente nada en pro del equipo que nació grande.

Fiel a su estilo, Jafet asegura que los que más critican no son socios del equipo ni mucho menos van al estadio, solo se dedican a escribir por las redes sociales.

Eso sí, el timonel y gerente general florense dice que les guarda respeto porque son heredianos, pero no comparte los pensamientos que expresan en las plataformas digitales.

Jafet Soto le pide a los heredianos sentirse orgullosos al equipo florense y dejar de criticar el gran trabajo que está realizando el plantel en el presente Apertura 2020.

«Yo como herediano y soy herediano de verdad, no de esos que son gatos que no llegan ni a tigres, esos gatos que hablan en Facebook. A veces ni van al estadio y a veces ni son socios tampoco, los respeto porque son de nuestro equipo.

Pero a veces son medios gatos y no son tigres. A todos esos tigres que me critican y que dicen las cosas, yo me sentiría súper orgulloso del equipo que tenemos. Porque Bryan Segura, Suhander Zúñiga, Aarón Salazar y otros tienen tres años más de contrato.

Yo me sentiría orgulloso de tener un equipo Sub-23 peleando clasificación. Yo quiero que alguien me diga cuál equipo Sub-23 ha clasificado. Cuando un equipo quiso hacer un proyecto similar quedó en la posición número 11.

Creo que está muy claro el mensaje de Herediano, somos un equipo muy unido y nada más le pido a la prensa que valoren la tabla de posiciones. Muchos hablan de rachas y tienen un punto más que nosotros, seamos realistas y no color de camiseta», dijo Soto.

Herediano cerró la fase regular del campeonato con 26 puntos en 16 partidos. Esos números los dejaron segundos del Grupo A del Apertura 2020.

El equipo que nació grande sacará chispas contra el Deportivo Saprissa en las semifinales, en una serie que verá dos partidos del Clásico del Buen Fútbol.