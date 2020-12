Redacción – La UEFA Champions League celebra cumpleaños número 34 de Keylor Navas con sus mejores intervenciones en la prestigiosa competencia del viejo continente.

Pero no solo la UEFA festeja, ya que el PSG felicitó al Halcón con un «Feliz cumpleaños Keylord», algo que habla bien de lo que representa el tico en el club.

Navas arribó al club con sede en el Parque de los Príncipes en París el 2 de septiembre del 2019 y desde ese día se ha convertido en figura de la institución.

Su seguridad y grandes reflejos lo han llevado a ganarse el respeto de los miles de fanáticos del cuadro parisino, que con Keylor como portero se han fortalecido.

🇨🇷 Keylor Navas is 34 today! 🥳

His best quality is ____________

🏆🏆🏆@NavasKeylor | #UCL pic.twitter.com/NGnaM2Hl0V

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 15, 2020