Redacción- El conocido cantante Bryan Ganoza «le tira» a empresa de cervezas tica por negarle apoyo a su música.

«Que Tristeza me da tanta mala vibra🇨🇷. Comunicado Importante: Imperial me da la espalda y me piden abstenerme de utilizar la marca en mi canción «Verano» y en cualquier medio, red social o me atengo a consecuencias legales.

Vale que se hacen llamar la Cerveza de Costa Rica… Súper golpe bajo. ¿Qué creen?», dijo en sus redes Ganoza.

Hace unos meses Byran Ganoza lanzó su sencillo «Verano», sin embargo, el modelo tico afirma que la empresa de cervezas pide retirarla por la mención en la canción.

El video fue subido a YouTube hace unas semanas y tiene miles de reproducciones y varios comentarios.

El cantante tico habla del verano, Puntarenas, churchill, Imperial, entre otras comidas y cualidades del país.

Bryan Ganoza es modelo, bailarín de tarima y expracticante del desaparecido programa Combate.

Es importante mencionar que el joven viajó a Estados Unidos para algunos proyectos según a manifestado a los medios de comunicación. Sin embargo, también baila en algunos centros nocturnos.