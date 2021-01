Casas respalda con todo a Alvarado

Redacción – El técnico uruguayo de Limón FC, Daniel Casas, deja claro que para él Esteban Alvarado es un líder del club caribeño y es el mejor portero de Costa Rica.

Casas está fascinado con la calidad del espigado arquero de 1,91 metros, por lo que lo único que tiene que hablar con él es que llegue a los partidos con su mejor nivel.

La relación entre el timonel y el portero data desde hace varios años atrás, ya que tuvieron la oportunidad de conocerse cuando Alvarado formaba parte del Saprissa.

Esa buena comunicación entre ambos será esencial en el campeonato. Incluso, Casas aseguró tener una charla de amigos con Esteban en su primera practica al mando.

Para el entrenador caribeño su arquero es muy bueno físicamente y mentalmente, por lo que el timonel le dará la confianza necesaria para que Alvarado sea una muralla.

A sus 53 años, el charrúa vuelve al fútbol nacional tras más de dos años de ausencia y en su presentación con Limón dice que siempre va defender a sus jugadores.

Daniel Casas habló en conferencia de prensa y asegura que no tiene mucho que hablar con un portero que estuvo nueve años en en el fútbol europeo.

«Con Esteban Alvarado no sé que tendría que conversar más que traiga las manos los domingo y ataje. Tengo una relación con él, porque lo conozco desde que era chico, tuvimos la oportunidad de encontrarnos una vez cuando jugaba con Saprissa.

Pero lo único que tengo que conversar con Esteban Alvarado es un líder y el mejor portero de Costa Rica, del fútbol nacional y que trate de ser profesional, demostrar la calidad que tiene todos los domingos en beneficio de los jóvenes.

No hay mucho que conversar con un señor que jugó nueve años en Europa, yo lo quiero para jugar al fútbol, me viene a todos los entrenamientos y me cumple bien no hay ningún problemas. Es un excelente portero técnica, físicamente y emocionalmente.

Yo no tengo que venir a defender a ningún jugador pero considero que él y Moreira son los mejores del país en estos momentos. Después está Keylor Navas», afirmó Casas.

En Limón espera que con la llegada de Daniel Casas puedan recomponer su camino por el torneo, debido que son últimos con solo un punto en cuatro fechas.