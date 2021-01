Valora mucho el aprendizaje que ha obtenido con los rojinegros

Redacción- Geiner Segura ha rechazado ofertas de otros clubes a nivel nacional para seguir creciendo en La Liga.

El asistente técnico del cuadro rojinegro se enfoca en aprender todo lo posible dentro de una institución grande.

Oportunidad con la que nunca había contado tanto en su carrera como futbolista, como en su corta trayectoria en los banquillos.

Por lo que el estratega de 46 años aprovechó la oferta que le puso el León sobre la mesa para trabajar al lado de Andrés Carevic.

Aunque esto terminó relajándolo hacia un papel menos protagónico, sin embargo; Segura estuvo dispuesto a sacrificar eso con tal de llegar a un camerino con la presión de salir campeón nacional.

“Estoy muy motivado, creo que el paso que di lo di pensando en un crecimiento, en una formación. Es un tema que, me lo han preguntado muchas veces, a nosotros los técnicos jóvenes que iniciamos en equipos no profesionales, pues se nos critica o se nos cuestiona que no estuvimos en un camerino grande, que si bien jugamos al fútbol profesional, no tenemos esa experiencia, de esa presión que tiene un equipo como Liga Deportiva Alajuelense”, comentó el asistente de los erizos para Radio Columbia.

Su contrato con los alajuelenses se termina al concluir el Clausura 2021, por lo que pronto se le podría ver de regreso al mando de un equipo costarricense.

Aunque también existiría la posibilidad de extender el ligamen con los rojinegros, por lo que tendrá que analizar qué es lo mejor para su futuro.

“Yo le agradezco a todos los equipos que realmente me han buscado, que han preguntado por Geiner Segura, cómo está la situación con Liga Deportiva Alajuelense, etc. Eso quiere decir que algo están viendo. Un crecimiento en lo personal y como técnico, creo que es importante».

“A mí me queda este torneo y después de ahí nos pondremos a hablar, pero lo más importante es que uno sepa y entienda es que el paso que dimos fue pensando en la formación y vivir esto. Hoy Geiner Segura, si bien no es el primero, ya vivió un torneo como campeón. Quedé en la historia de un equipo que después de siete años salimos campeones, creo que hay cosas muy buenas. Yo espero en Dios que a través del tiempo podamos transmitir todo esto que estoy experimentando”, aseguró.

Durante sus años como entrenador ha estado al mando de equipos como San Carlos, Palmares y Guadalupe FC, escuadra donde mantuvo un proceso y estilo que le permitió captar la atención de los manudos.