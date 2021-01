Palacios pide a los aficionados que denuncien la página

Redacción– Jerry Palacios página que se hace pasar por él y se deshace de rumores dejando en claro que detrás de la pagina de Facebook que se encarga de dar primicias no está él.

La gran cantidad de páginas y perfiles falsos creados en las redes sociales no es un tema nuevo, sin embargo, es esta oportunidad está ligado un ex jugador de Alajuelense.

Se trata del hondureño Jerry Palacios, quien tuvo un notable paso por las filas rojinegras y desde entonces le ha declarado su amor a la institución manuda.

Pues alguien muy ingenioso abrió una cuenta bajo el nombre del catracho, donde se ha encargado de da primicias y divulgar rumores de llegadas y salidas de futbolistas alrededor de La Liga.

Lo cual llegó a oídos de Palacios, el cual no dudó en aclarar que en reiteradas ocasiones le ha manifestado que no es el encargado de publicar en dicha página.

«Ya anteriormente yo ya había aclarado que esa cuenta no me pertenecía, hacen publicaciones y todo lo demás pero yo no tengo nada que ver.

No sé quien es la persona, lo que voy a hacer es que voy a denunciarlo con Facebook para ver que se puede hacer, si la pueden bloquear o algo por el estilo; porque la verdad esa cuenta no es mía.

Ya mucha gente me ha preguntado, y yo siempre he dicho lo mismo, yo con todo gusto digo lo que es, que es mía y punto, pero no nada que ver, la cuenta no es mía», afirmó Palacios a Fichajes a lo Tico.

Con las declaraciones dadas el ex manudo deja en claro que cualquier cosa que se publique e la red social no corre por su cuenta y es alguien más queriendo suplantar su identidad.

Además, buscará la forma e que facebook cierre perfil que sale como «Jerry Palacios Oficial» para así evitar que se le relacione directamente con rumores o publicaciones sin veracidad.