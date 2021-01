Evans ganó la copa 35 con los morados

Redacción – El joven defensor morado, Jordy Evans, que sueña con consolidarse en el Saprissa a base de humildad y esfuerzo en el equipo de sus amores.

La cantera morada es una de las mejores del área y el defensor nacido en el 2002 cuenta con grandes condiciones para poder destacar en el club tibaseño.

Evans logrado ganarse la confianza del cuerpo técnico del Deportivo Saprissa para tener un campo en el primer equipo de los morados.

Con 1.78 metros de altura y su gran deseo de hacer las cosas bien son parte de la carta de presentación del zaguero de 18 años, que pinta para grandes cosas.

El zaguero debutó con la camiseta morada en la fecha 22 del torneo de Clausura 2020, donde disputó 27 minutos que le bastaron para ser parte del primer equipo.

Los hombres de experiencia han sido los consejeros de lujo de Evans, que desea ganarse un campo en la formación estelar, con el fin de trascender en la institución.

“Seguir por la misma línea que vengo, gracias a Dios el profe ha tenido la confianza en mí y me ha dado varios minutos entonces aprovecharlos y aprender de los de más experiencia y seguir igual con humildad y trabajando día a día», dijo Evans.

Si yo estaba con el alto rendimiento y un día me presente a entrenar normal y me dijeron que tenía que ir a entrenar con la primera, fui y primero me dijeron que tenía que entrenar solo una semana.



Y después de esa semana me dijeron que tenía que seguir con ellos, que ahí me avisaban hasta cuándo y hasta el momento no me han bajado gracias a Dios.



Ganarme un campo en el equipo, ser titular y consolidarme y ayudar tal vez a los que tienen menos experiencia que mí, a los que acaban de subir aconsejarlos ya que yo tengo más confianza con ellos que los más grandes, darles buenos consejos como los que me dieron a mí”, afirmó la joven promesa en la zona baja.

De esta manera, Evans le agradece a Dios por la oportunidad que está teniendo en el plantel morado, donde espera consolidarse y hacer historia en la escuadra saprissista.

Lea también: Ex morado encabeza lista de nuevos refuerzos de Limón FC

El zaguero quiere demostrar sus grandes habilidades dentro de la cancha y así ser parte del 11 estelar con el que los tibaseños en el inicio del Clausura 2021.