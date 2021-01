Montenegro tiene claro que sus sueños solo dependen de si mismo

Redacción- Jurguens Montenegro tiene como sueño poder jugar en la Liga Premier de Inglaterra, pero ve con buenos ojos llegar a la MLS.

El delantero de 20 años ha estado en el foco de atención por los fuertes rumores de una posible salida al fútbol internacional.

Sin embargo el atacante de los manudos se deshizo de los rumores y dejó en claro que no tiene ofertas concretas para abandonar la institución eriza.

Además, Montenegro habló del sueño que tiene de jugar en Inglaterra, donde él tiene claro que puede llegar con esfuerzo y que ello solo depende de sí mismo.

«Se han acercado, me han llamado, pero de nada sirve si no hay una oferta concreta. No me desvela salir. Si es la mejor opción trataré de aprovecharla, sé que si sigo por esta línea llegarán. Mi sueño es jugar en Inglaterra, sé que es complicado, pero no imposible, todo depende de mí.

Todo jugador sueña con jugar en Europa, pero creo que la MLS es una buena liga y será de crecimiento para mí, aunque por ahora estoy enfocado en el torneo nacional y en el club», afirmó Montenegro a Teletica Deportes.

Pese a que el sueño del delantero oriundo de Puntarenas es jugar en suelo europeo, no ve con malos ojos el jugar en la MLS.

La cual en los últimos años se ha convertido en la liga preferida de los jugadores costarricenses para desarrollar su potencial y muchos de ellos han logrado consolidarse en el balompié norteamericano.

Con dichas declaraciones el puntarenense sí dejó en claro que su futuro está en el plantel erizo, pues no le ha llegado ninguna oferta en concreto para convertirse en legionario.