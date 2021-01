Hernández logró anotar 59 goles con la camiseta del Cartaginés

Redaccion- Marcel Hernández formará parte de otro club para el próximo torneo, sin embargo, agradeció con emotivo mensaje el apoyo que le han dado en la Vieja Metrópoli desde su llegada al país.

El Cartaginés oficializó la salida de su delantero estrella en las primeras horas de este lunes, donde lamentaron profundamente no contar con los servicios del atacante para la próxima temporada.

Por lo que Marcel Hernández aprovechó sus redes sociales para enviar un emotivo mensaje de agradecimiento y despedida hacia la institución brumosa.

«Quiero externar mi agradecimiento a Dios primero que todo, a mí familia en Cuba y Dinamarca, a mí agente el señor Ernaldo García por haber haberme dado la oportunidad y creer en mí.

Sin duda, al profesor Wanchope, ambos han sido soportes fundamentales para que mí carrera, también al Club Sport Cartaginés y a su personal administrativo.

Además, a su sólida y admirable afición quiénes abrieron las puertas del club y sus corazones, por haber dado la posibilidad de ganar su cariño y admiración.

Indudablemente, a todos los entrenadores y compañeros con los que he tenido el placer de compartir camerino en Costa Rica; sin ustedes muchachos no hubiese alcanzado los logros, a mi gran amigo casi padre Manolo y ,en general, a todo el pueblo costarricense por haberme hecho uno más de ustedes.

En este momento, me incorporo a otro club y lo haré con mucho cariño y profesionalismo como siempre lo he hecho, por ahora me gustaría recibir empatía, también soy un hombre con sueños, como muchos de ustedes y que todos los días trabaja arduamente para alcanzar metas.

Agradezco, a la familia Vargas y su señor padre Leonardo Vargas, por tanto cariño, tanta confianza y tanto respeto a lo de estos dos años.

Sé, que será imposible olvidar al Club Sport Cartaginés y a su monumental afición, me hicieron parte de su familia y lo llevaré en el corazón por siempre.

Los amo brumosos, NO es un adiós, si no un hasta pronto.

¡Cartago vive y vivirá por siempre en mi corazón!

¡Hasta luego, nos vemos pronto!»

Con estas palabras el atacante cubano dejó en claro su gran agradecimiento hacia los brumosos, donde llegó a hacer historia colocandose como el máximo goleador del club con 59 tantos conseguidos.

La salida de Hernández ha creado un cúmulo de emociones en laafición blanquiazul, pues veían en el cubano un líder para llegar a obtener en ansiado titulo nacional.