Guardia estará varios días en suelo nacional

Redacción – La conocida actriz tica Maribel Guardia disfruta de sus vacaciones en Costa Rica, país que la vio nacer hace 61 años.

«Alguien quiere un granizado de mi linda #costarica 🇨🇷 Les mando besos helados y abrazos congelados LQM», dijo Maribel en sus redes.

Es importante mencionar que la cantante, actriz y artista costarricense radicada en México, contó hace unos días a través de sus redes sociales que tuvo COVID-19 y estuvo muy mal.

“Quería desearles a todos feliz año nuevo y contarles que hace un poco tiempo me dio covid y estuve muy mal. Tuve escalofríos, mala circulación, dolor de cuerpo insoportable pero no me dio temperatura”, dijo Guardia.

La guapa tica aseguró que cuando su marido se enteró que estaba con el coronavirus le dijo que la iba a cuidar y no la dejaría sola.

“Yo le dije a mi marido que se fuera para otro cuarto, pero no quiso y se contagió. Él sí estuvo muy mal, le dio un hipo que es un daño colateral del Covid que a muchos pacientes le dan; tuvo unas contracciones del diafragma, no podía comer, todo lo vomitada, estaba deshidratado, pero gracias a Dios encontramos una doctora que le salvó la vida”, comentó.

Se debe resaltar que cuando Maribel Guardia dio sus declaraciones en redes afirmó que pronto vendría a Costa Rica y así lo hizo.