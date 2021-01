En el caso del sector público, se permitirá que estudiantes vayan con ropa particular

Redacción- Así como se estableció para centros educativos públicos, también se hace para instituciones de educación privada.

La Asociación de Centros de Educación Privada (ACEP), la cual agrupa a cerca de 100 instituciones de ese sector, pidió, aunque como «sugerencia», que estos centros prioricen la reutilización de útiles escolares y uniformes del curso lectivo anterior.

«Cada centro va a generar su modalidad de trabajo respecto a los materiales, pero en general la recomendación es que utilicen los cuadernos del año anterior si están en buen estado.

Nuestra recomendación es procurar reusar lo del año anterior y que en uniformes se organicen para cambiar con estudiantes de otros niveles pues quedaron casi nuevos», indicó a AM Prensa, Beatriz Ramírez, vicepresidente de ACEP.

Este medio consultó a ACEP respecto al costo que implica para padres y madres con hijos en centros privados la compra de útiles escolares y otros insumos en medio de la crisis económica y sanitaria que enfrenta el país.

AM Prensa conoció de algunas denuncias de padres que aseguran que han tenido que invertir grandes sumas de dinero pese a que este 2021 sus hijos no irán todos los días a clases ante la modalidad de lecciones híbrida.

Un padre de familia, con un menor en un centro de educación privado, puede perfectamente gastar 400 mil colones en una lista de útiles escolares y otros materiales «requeridos» para el inicio del curso lectivo 2021.

Padres afirman que el costo por uniformes, libros, entre otros insumos, además de ser elevados, son gastos innecesarios cuando sus hijos van a estudiar bajo una modalidad de clases presencial y virtual.

Gastos en camisetas para un día de clases regular, otras para recibir; por ejemplo, educación física, entre otros, no son necesarios en estos momentos, según dijo entrevista con AM Prensa una madre de familia, de quien no se revelará la identidad, pero ha dado consentimiento para usar sus declaraciones.

«Se te puede ir medio millón, pero todo depende de lo que tengás. Hay centros privados que casi no pidieron nada… porque hicieron encuestas de cuantos niños iban a asistir a clases presenciales», comentó la madre.

Padres de familia con hijos en centros públicos hicieron la misma observación al MEP, al indicar que era necesario reducir los costos por compra de útiles y uniformes, por ello esta cartera va a permitir que los estudiantes asistan a clases con ropa particular este 2021, además de reutilizar los cuadernos y libros del año 2020.