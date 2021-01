Mandatario señala que los pedidos del juicio se basan en «fake news»

Redacción- Jair Bolsonaro advierte a la oposición que no se les hará tan fácil sacarlo del poder en Brasil.

Pese a que la agrupación liderada por varios partidos políticos de izquierda han presentado varias solicitudes para que le practiquen un juicio político al mandatario.

Debido a que consideran que cometió una serie de delitos de gestión que dio como resultado un caos humanitario en la ciudad de Manaos, crisis por la falta de oxígeno para los pacientes en los hospitales.

Aunque el presidente se desligo de responsabilidades en el suceso de Manaos diciendo que el gobierno federal había hecho «su parte».

«El presidente debe ser política y criminalmente responsabilizado por dejar sin oxígeno a Amazonas, por sabotear investigaciones y campañas de vacunación, por desincentivar el uso de barbijos e incentivar el uso de remedios sin eficacia, por difundir desinformación, además de violar el pacto constitucional entre con estados y municipios», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.

Mientras que Bolsonaro se defiende aludiendo a que ninguno de los pedidos de juicio político se debe a alguna sospecha de corrupción.

También catalogó de «fake news» las bases sobre las que se apoya la oposición para intentar sacarlo del poder.

«Quieren imponer un infierno en mi vida, no valen nada los pedidos de juicio político. Ninguno es por corrupción. Solo Dios me sacará del cargo, no existe nada concreto para mi, inventan fake news para sacarme», aseguró el jerarca.

El mandatario ultraderechista culpó de la situación de Manaos a no haber utilizado lo que él llama «tratamiento precoz», es decir, que los médicos proporcionen hidroxicloroquina, un antipalúdico, a los enfermos.