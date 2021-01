Redacción- El costarricense Johel Rivera Martínez y equipo de trabajo brilla al obtener Emmy por la serie «Last Kids on Earth» en Netflix.

Los premios Emmy son galardones anuales a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.

«Fue interesante, cuando anunciaron las nominaciones estaba en trabajando en otro proyecto que también estuvo nominado al mismo tiempo entonces tenía 2 en la lista, el otro era Carmen Sandiego, que justo hoy sale la última temporada en la que también trabajé», dijo Rivera.

El tico manifestó que fue mucha dedicación y trabajo duro de parte de equipos enormes.

«Ambos proyectos tomaron mucha dedicación y trabajo duro de parte de equipos enormes, en general muy orgulloso de haber trabajado en ellos.

En Last Kids trabajé como Lead Background artist estuve en esa producción por un año, nosotros nos encargamos de dibujar y pintar todos los escenarios de cada toma», manifesto.

El joven tico comentó que estaba a cargo de un equipo de unas 20 personas.

«Ambos Last Kids y Carmen Sandiego han tenido muchas nominaciones a premios similares y ha sido una experiencia de aprendizaje enorme.

En estos momentos estoy trabajando en la película de Addams Family 2 que esta anunciada para octubre 2021, también colaboro en un proyecto animado no anunciado mientras me encuentro desarrollando una propuesta de serie para Netflix y una novela gráfica, también trabajo como instructor en una universidad en Canadá», finalizó.

The Last Kids on Earth es una novela infantil ilustrada y una serie de libros posteriores del autor estadounidense Max Brallier.

Es importante mencionar que las novelas de la serie han sido reconocidas en las listas de Best Seller tanto de The New York Times como de USA Today.