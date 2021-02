El guardameta forma parte de las filas de Limón FC

Redacción- Esteban Alvarado da a conocer que volverá al extranjero en los próximos meses, tras su inconformidad en el balompié costarricense.

El guardameta costarricense, Esteban Alvarado no quiere continuar en el fútbol nacional y desea convertirse nuevamente en legionario.

El guardameta de 31 años actualmente forma parte de la planilla de jugadores de equipo de Limón FC, escuadra que ocupa la última casilla de la tabla.

Sin embargo, al parecer Esteban Alvarado no está a gusto en el torneo costarricense por lo cual está decidido a buscar ofertas en el futbol internacional y acabar su carrera como legionario.

«No me veo mucho tiempo jugando acá, la verdad es esa. Este puede ser ya mi último torneo jugando acá. Yo solo tengo seis meses de contrato y ya veremos a ver qué pasa en el mes de mayo.

Estoy anuente a escuchar ofertas de cualquier lado, uno nunca puede decir de esa agua no beberé. Pero acá (en Costa Rica) no me veo jugando más, tengo algunos planes familiares y todo lo demás y ya veremos qué pasará en mayo.

Voy a analizar opciones de cualquier país, de cualquier parte del mundo. No me cierro a nada, no puedo decir esta no… sino que voy a estudiar todas las alternativas que existan«.

Cabe resaltar que cuando Alvarado salió del conjunto florense se especuló que el portero se marcharía al extranjero, sin embargo, en el mercado de fichajes Limón FC se hizo de los servicios del guardavallas.

Por lo que el guardameta, espera recibir distintas ofertas para poder analizarlas y decidirse para convertirse en legionario y llevar sus reflejos al futbol internacional de la mejor manera.