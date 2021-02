Exfutbolista y director técnico falleció ayer viernes a sus 61 años de edad

Redacción- Hernán Fernando Sosa se convirtió en todo un ícono de La Liga por su cariño y entrega por la institución eriza.

Pero también será recordado por su lucha contra el cáncer durante varios años y su manera de enfrentar dicha enfermedad.

Debido a que su ánimo nunca se disminuyó y más bien siempre se enfocó en hacer todo lo posible para revertir su situación.

Como por ejemplo cuidar su alimentación y sus hábitos de higiene, disciplina que le permitió cortar el avance del cáncer.

Además el exfutbolista uruguayo también aconseja estar siempre muy pendiente de la salud y revisar cualquier molestia por más pequeña que sea.

«Primero que nada conocerse uno mismo, conocer su organismo, yo tenía un pequeño dolorcito y era permanente y yo no le hice caso, como yo me sentía bien con energía entonces no hacía cado».

«Ir al médico y estar pendiente de uno, que si me duele esto aunque sea la uña o lo que sea hay que estar pendiente de eso porque si tienes cáncer entonces agarrarlo desde el inicio, no como yo que me di cuenta cuando me había tomado prácticamente casi todo el cuerpo, eso es lo principal».

«Segundo, no deprimirse, hay muchas personas que se deprimen y eso baja las defensas y ya no hay vuelta atrás, la fortaleza mental es importante, tercero, cambiar los hábitos alimenticios y de higiene, mantener el sistema inmunológico alto, ahora informarse con Google y toda la información que hay uno puede tratar de encontrar algo beneficioso para uno, lo hice yo y me dio resultados, con esto no quiero decir que a todo el mundo le va a dar resultado, porque todo va en la mentalidad de cada uno», comentó Sosa en una entrevista realizada por el departamento de prensa de La Liga durante el año pasado.

El histórico defensor uruguayo defendió los colores rojinegros en su etapa como jugador aquí en Costa Rica.

Aunque luego del retiro también se involucró en el mundo de ser director técnico, etapa en la que destaca el ascenso conseguido con la escuadra de San Carlos en el 2006.