Martínez ha recibido grandes elogios tras su acto Fair Play

Redacción – La Liga al Tribunal Disciplinario quitar tarjeta amarilla a Alonso Martínez tras acto Fair Play en el partido del León ante Municipal Grecia.

Según reveló Diario La Nación, Alajuelense mandó una carta al Tribunal Disciplinario pidiendo un proceso sumario de investigación, fundamentado en base de Fair Play.

La acción de la discordia se dio al minuto 62, luego de Martínez entrara al área griega y fue derribado. Ante lo sucedido, el árbitro pitó penal a favor de Alajuelense.

Sin embargo y en un hecho sin precedentes, Martínez se levantó para decirle al silbatero David Gómez que no era pena máxima y señaló que ni siquiera lo habían tocado.

Su sinceridad le costó tarjeta amarilla por simulación de la falta. Pese a ello, su gesto de decirle lo que realmente pasó al árbitro es digno de aplaudir.

Ante ello, el León fundamentó su solicitud en seis hechos donde sacan a relucir lo que realmente pasó, ya que consideran que Martínez cayó producto de la dinámica del juego.

Nuestros Leones son excelentes futbolistas y grandes personas, tal es el caso de Alonso Martínez, quien en un claro ejemplo de Fair Play le dijo al árbitro que la jugada anterior “no fue penal” y que no debía ser pitado. ¡Somos diferentes! pic.twitter.com/OXYXq8sutE — L.D.A. (@ldacr) February 11, 2021

El rotativo también reveló que en el informe arbitral del juego ante manudos y griegos, la amarilla a Martínez se dio por «conducta antideportiva y engañar al árbitro«.

Martínez habló en conferencia de prensa y contó lo que pasó, en un hecho de una justa y limpia deportividad, que habla muy bien del oriundo de Isla Chira.

«Yo le dije al árbitro que no era penal y que no me tocó el jugador de Grecia. Queremos ser un equipo diferente, queremos ganar bien en la cancha, no queremos mañas. Eso lo necesita el fútbol nacional», afirmó Martínez.

Ante lo sucedido, el Tribunal Disciplinario ya tiene en su poder la solicitud del León y en los próximos días darán a conocer la resolución del caso del oriundo de Isla Chira.

Los aficionados están fascinados con las condiciones de Martínez, que a base de garra y coraje se han ganado al liguismo, que lo elogia en las redes sociales del club.